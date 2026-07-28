L’AS FAR renforce son effectif avec Nader Lougmani

L’AS FAR continue de renforcer ses rangs lors de ce mercato estival. Le club militaire a conclu un accord définitif avec le Kawkab de Marrakech pour recruter le joueur Nader Lougmani, comme l’avait indiqué le Site Info dans de précédents articles.

Le montant du transfert s’élève à 1,5 million de dirhams, dont 1,2 million seront pris en charge par le club militaire. De son côté, le joueur a accepté de renoncer à 300.000 dirhams afin de faciliter son transfert.

Le recrutement de Lougmani s’inscrit dans la politique de l’AS FAR visant à renforcer son effectif, après l’arrivée de plusieurs joueurs au cours des dernières semaines, notamment Marouane Oujdou, Gift Kitenbala, Salah Eddine Rahouli et El Yazid Fafa.

En parallèle, plusieurs joueurs ont quitté le club durant cette période de transferts, parmi lesquels le capitaine Rabie Hrimat, Younes Abdelhamid, Nouh Al Abd et Hamza Khabba.

L’AS FAR ambitionne ainsi de bâtir une équipe capable de jouer pleinement les premiers rôles dans les compétitions nationales et de réaliser un parcours remarquable sur la scène continentale lors de la prochaine saison.