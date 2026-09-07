La DGSN accorde une promotion exceptionnelle à un policier décédé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle au policier martyr du devoir, le gardien de la paix, Hamza El Zaam, de la Brigade antigang (BAG) de la sûreté régionale d’Al Hoceima, qui a succombé à ses blessures suite à une agression criminelle odieuse à l’aide d’un fusil de chasse, lors de sa participation à une opération sécuritaire visant à interpeller un individu recherché pour trafic de drogue, tentative d’homicide volontaire, constitution de bande criminelle, séquestration et violence.

Selon une source policière, les premiers éléments de l’investigation révèlent que les éléments de la BAG d’Al Hoceima ont prêté main-forte à une brigade de la Gendarmerie Royale, qui intervenait dans la région d’Imzouren pour interpeller un individu âgé de 25 ans, faisant l’objet de 20 mandats de recherche à l’échelle nationale pour divers crimes et délits graves.

Lors de cette intervention sécuritaire, ajoute la même source, le suspect a opposé une violente résistance et a fait usage d’un fusil de chasse pour cibler les éléments de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale, blessant ainsi par balle le gardien de la paix, qui est décédé lors de son évacuation à l’hôpital, ainsi que le technicien en charge de l’ouverture des portes, avant la neutralisation de la menace et l’interpellation de cet individu.

Le suspect a été soumis à l’enquête judiciaire ordonnée par le Parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, d’élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés et d’identifier ses éventuelles liaisons avec des réseaux de trafic illicite de drogues et de psychotropes et de criminalité violente.

S.L.