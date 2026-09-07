Rentrée scolaire au Maroc: Maroc : plus de 8 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

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Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 8,234 millions d’élèves devraient rejoindre, lundi, leurs établissements scolaires, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

L’enseignement public accueillera 7 millions d’élèves, encadrés par 313.975 enseignants, répartis sur 12.661 établissements scolaires, dont 7.015 en milieu rural, soit 55,4 % de l’ensemble des établissements scolaires, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le nombre de nouveaux élèves qui devraient intégrer la première année de l’enseignement primaire public s’élève, quant à lui, à plus de 533.000 élèves, a ajouté la même source.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à généraliser l’enseignement préscolaire, considéré comme un levier essentiel pour améliorer la qualité du système éducatif, notamment en milieu rural, plus de 37.000 salles de classe dédiées au préscolaire ont été aménagées dans les établissements primaires publics, soit une augmentation de 1.700 salles supplémentaires, afin d’accueillir plus de 650.000 nouveaux enfants.

Cette évolution représente une progression de 7,7 % par rapport à l’année précédente, tandis que le milieu rural a enregistré un taux de progression de 6,5 %, a poursuivi le ministère, notant que le taux de scolarisation dans ce cycle devrait atteindre 90 %, avec un encadrement assuré par plus de 37.000 éducateurs.

Parallèlement au lancement de l’année scolaire 2026-2027, le ministère a lancé la campagne nationale « Mon premier pas » pour l’inscription des enfants à l’enseignement préscolaire et ce, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations nationales visant à généraliser le préscolaire, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de la loi n° 59.21 relative à l’enseignement scolaire.

Selon le ministère, cette campagne vise à sensibiliser davantage les familles à l’importance de l’enseignement préscolaire, considéré comme une étape fondamentale et obligatoire dans le parcours scolaire de l’enfant, et à les encourager à inscrire leurs enfants dès l’âge de quatre ans, contribuant ainsi à l’élargissement de l’accès à ce cycle, à la consécration des principes d’équité et d’égalité des chances et au renforcement de l’éducation inclusive au profit de tous les enfants.

La rentrée scolaire 2026-2027 constitue une étape importante dans la mise en œuvre des programmes de la Feuille de route 2022-2026, qui instaure une dynamique effective de transformation de l’école publique, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif, laquelle dynamique devrait accélérer le processus d’élargissement et d’institutionnalisation du nouveau modèle pédagogique de l’école marocaine.

Le nombre total des écoles pionnières au primaire a atteint 6.753 établissements, soit 2.125 écoles primaires supplémentaires par rapport à l’année précédente, avec un encadrement assuré par 105.000 enseignants, a fait savoir le ministère, relevant que le nombre total d’élèves dans ces établissements devrait dépasser 2,643 millions, soit environ 744.000 élèves supplémentaires.

S’agissant des collèges pionniers, leur nombre a atteint, au titre de l’année scolaire 2026-2027, 1.358 établissements, soit 572 collèges supplémentaires par rapport à l’année précédente, avec un encadrement assuré par 33.800 enseignants. Le nombre total d’élèves dans ces établissements devrait dépasser 1,095 million, soit environ 390.000 élèves supplémentaires.

Compte tenu du rôle essentiel des écoles de la deuxième chance dans la lutte contre le décrochage scolaire, le nombre de bénéficiaires de leurs services devrait atteindre environ 40.000 élèves, soit un taux de progression avoisinant 74 %, dont 35.000 élèves dans les écoles de la deuxième chance « nouvelle génération ».

Concernant les internats au titre de la nouvelle année scolaire, 27 nouveaux établissements ont été ouverts, portant le nombre total à l’échelle nationale à 1.176, bénéficiant à plus de 126.000 élèves, dont plus de 71.000 des filles. De même, 288 nouveaux établissements seront ouverts, comprenant 117 écoles primaires, 24 écoles communautaires, 100 collèges et 71 lycées.

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a donné, lundi, le coup d’envoi effectif de l’année scolaire 2026-2027 à l’école primaire Ibn Battouta, relevant de la commune d’Amer à Salé, sous le thème « Pour une école publique de qualité pour tous ».

Lors de sa visite d’inspection, M. Berrada a supervisé le déroulement des tests de positionnement et d’évaluation des acquis pour les élèves de première année et s’est également enquis du bon fonctionnement des cours dans les classes du préscolaire et du primaire, observant les conditions d’accueil et recueillant les impressions des élèves.

Cette visite a été l’occasion de vérifier la mise en œuvre des mesures et dispositions prises en amont pour garantir un démarrage ponctuel et réussi de l’année scolaire, souligne le communiqué, notant que parmi ces mesures figurent la facilitation des procédures d’inscription, une communication efficace avec les parents et tuteurs, ainsi qu’une coordination étroite avec les autorités locales pour assurer le retour effectif de tous les élèves en classe.

Le suivi a également porté sur les infrastructures matérielles, ainsi que sur l’aspect pédagogique et la disponibilité des équipements nécessaires au bon déroulement des cours.

La visite a permis aussi d’évaluer l’avancement des programmes d’aide sociale, considérés comme des leviers efficaces pour encourager la scolarisation et garantir l’équité et l’égalité des chances.

A cette occasion, le ministre a exhorté l’ensemble des cadres à poursuivre leur mobilisation pour la réussite des prochaines étapes de l’année scolaire, qui connaîtra plusieurs réformes dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026, ayant insufflé une forte dynamique au processus de réforme de l’éducation, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a également appelé les parents et tuteurs à s’impliquer activement dans tous les aspects de la vie scolaire, en tant que partenaires indispensables à la réussite de ce chantier sociétal, saluant les efforts des différents acteurs et partenaires pour garantir les conditions nécessaires au démarrage de cette année scolaire, en particulier le personnel éducatif et administratif, pour les services rendus dans l’intérêt supérieur des élèves.

S.L.