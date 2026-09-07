Élections 2026 : Plus de 15 millions d’inscrits sur les listes électorales, dont 46 % de femmes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de l’opération de révision exceptionnelle, s’est établi à 15.801.162 électeurs.

Les hommes représentent 54 % du corps électoral national contre 46 % de femmes, selon les statistiques publiées sur le site électronique « www.listeselectorales.ma« .

Par ailleurs, 55 % des inscrits sur les listes électorales sont issus du milieu urbain, contre 45 % d’électeurs en milieu rural.

S’agissant de la répartition par tranche d’âge, les personnes de 60 ans et plus représentent 29 % du total des inscrits, contre 21% pour les 35-44 ans et autant pour les 45-54 ans.

La tranche d’âge des 25-34 ans représente, quant à elle, 15 % des inscrits, contre 10 % pour les personnes âgées de 55 à 59 ans, tandis que les jeunes âgés de 18 à 24 ans représentent 4 % du corps électoral.

Les autorités administratives locales procèdent depuis lundi 24 août 2026 à la remise des avis destinés aux électrices et électeurs les informant de l’emplacement du bureau de vote dont ils dépendent. Cette opération se poursuivra jusqu’à la veille du scrutin, soit le mardi 22 septembre 2026 à 18 heures.

Ces avis ont pour principal objectif d’informer les électrices et les électeurs du lieu de leur bureau de vote, tout en leur rappelant la date du scrutin ainsi que les heures de début et de clôture de l’opération de vote, souligne un communiqué du ministre de l’Intérieur relatif à la remise aux électeurs des avis liés au prochain scrutin ainsi qu’à la mise en service de la plateforme électronique dédiée à l’établissement de la procuration de vote au profit des Marocains résidant à l’étranger inscrits sur les listes électorales générales.

A cet égard, le communiqué précise que ledit avis n’est en aucun cas exigible pour exercer le droit de vote, la Carte Nationale d’Identité demeurant le document officiel unique requis pour justifier de l’identité de l’électeur lors du vote le jour du scrutin.