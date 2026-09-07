Ounahi rend visite à El Kaabi après son opération (PHOTO)

Azzedine Ounahi a tenu à apporter son soutien à son compatriote Ayoub El Kaabi, victime d’une grave blessure avec l’Olympiakos et récemment opéré.

Quelques heures après avoir effectué son retour sous les couleurs du Panathinaïkos lors du match face au PAOK, le milieu de terrain marocain s’est rendu à l’hôpital pour rendre visite à El Kaabi et s’enquérir de son état de santé.

El Kaabi s’est blessé samedi lors de la rencontre face à Volos, après un choc avec le gardien adverse. Victime d’une importante blessure à la jambe gauche, l’attaquant marocain a dû être évacué sur civière avant de subir une intervention chirurgicale dimanche matin. L’opération s’est déroulée avec succès.

Malgré leur rivalité sur les terrains grecs, Ounahi et El Kaabi entretiennent une relation étroite, les deux joueurs étant également coéquipiers en sélection nationale marocaine. Le milieu du Panathinaïkos a ainsi choisi de se déplacer personnellement à l’hôpital afin de soutenir son compatriote dans cette période difficile.