Qui est Abdellah Ouazane, la belle surprise de l’Ajax Amsterdam cette saison ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Des terrains de Zaandam, sa ville natale aux Pays-Bas, aux sélections marocaines de jeunes, en passant par les pelouses de l’Ajax Amsterdam, Abdellah Ouazane a déjà parcouru, à seulement 17 ans, une bonne partie du chemin qui mène au football de haut niveau.

Enfant, le jeune talent marocain passait ses journées à jouer au football avec son frère Zakaria, qui a rejoint cet été l’académie du FC Twente/Heracles, après avoir évolué au Jong Ajax. C’est dans cet univers familial, entre parties improvisées et rêves de ballon rond, que s’est dessinée sa vocation.

A sept ans, Ouazane intègre le prestigieux centre de formation de l’Ajax Amsterdam, l’un des plus réputés au monde. Si les premiers signes d’une carrière prometteuse et l’attention qui accompagne désormais son ascension ont changé la dimension de ses ambitions, le jeune milieu offensif reste profondément attaché à Zaandam, la ville où tout a commencé.

C’est dans le quartier de Kogerveld, non loin de la maison familiale, qu’il découvre le football et commence, presque sans s’en rendre compte, à bâtir le rêve qui le guide encore aujourd’hui. Dès son plus jeune âge, les terrains deviennent son principal espace d’expression, avant de constituer le cadre de ses premières ambitions.

Son arrivée à l’Ajax lui ouvre alors les portes d’un autre univers. Il y découvre une nouvelle manière de jouer, mais aussi une autre façon de penser le football. Au sein des équipes de jeunes, il apprend que certains exercices portent les noms de légendes comme Lionel Messi, Andrés Iniesta, Antonin Panenka ou Simon Tahamata. Ouazane se laisse emporter par cet environnement et s’amuse déjà à imaginer qu’un jour, un « golden move » pourrait porter son propre nom.

Pour autant, le football n’a jamais complètement pris le dessus sur le reste de sa vie. Le lionceau de l’Atlas poursuit actuellement une formation professionnelle et dispense chaque semaine des séances d’entraînement aux plus jeunes dans le cadre de son stage. Cette expérience nourrit déjà ses ambitions pour l’après-carrière, le joueur se voyant volontiers entraîneur une fois les crampons raccrochés.

Sur le terrain, son style repose sur la créativité et l’improvisation. Il aime dribbler, distribuer le jeu et trouver des solutions là où d’autres ne les voient pas forcément. Technique et doté d’une bonne lecture du jeu, il affectionne particulièrement le rôle de numéro 10, derrière les attaquants, même s’il peut également évoluer au milieu de terrain ou sur le côté gauche.

Son modèle n’est pourtant pas forcément celui auquel on pourrait penser pour un joueur de son âge. Ouazane cite Luka Modric comme son idole, admirant autant son talent que sa personnalité. Ce qu’il apprécie chez le magicien croate, dit-il, c’est sa sérénité et son humilité, malgré une carrière exceptionnelle et un palmarès impressionnant.

Le Maroc occupe naturellement une place centrale dans le parcours de Ouazane. Bien qu’il ait grandi aux Pays-Bas et reste profondément attaché à sa ville natale, à ses souvenirs et à son parcours, il a choisi de représenter son pays d’origine.

Ce choix du cœur et de la raison l’a conduit à porter le maillot marocain dans les catégories de jeunes, avec lesquelles il a notamment remporté la Coupe d’Afrique des nations U17 en 2025.

Aujourd’hui, il rêve de franchir un nouveau cap en intégrant les Lions de l’Atlas. « C’est un de mes plus grands rêves. Tout le monde rêve de jouer pour son pays », affirme-t-il. Une phrase qui résume à elle seule les ambitions de ce garçon de Zaandam, formé à l’école de l’Ajax Amsterdam et qui souhaite désormais écrire la suite de son aventure sous les couleurs du Maroc.

A Amsterdam, son parcours professionnel ne fait toutefois que commencer. Ouazane sait qu’il doit encore progresser, notamment en endurance et en régularité, mais il connaît aussi ses ambitions et l’effort qu’il lui faudra fournir pour les atteindre. S’imposer durablement chez les grands de l’Ajax et décrocher une place à la sélection nationale marocaine constituent désormais ses principales priorités.

Convaincu que les rêves n’ont pas d’âge et que seules les ambitions leur donnent une direction, Ouazane s’emploie activement, sur le terrain comme en dehors à tracer son propre chemin. Des rues de Zaandam aux terrains de l’Ajax, puis des sélections de jeunes aux portes des Lions de l’Atlas, le jeune prodige entend donner une nouvelle dimension au rêve qui l’accompagne depuis l’enfance.