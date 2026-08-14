Ferran Torres vers le PSG: les détails du transfert

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international espagnol Ferran Torres pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros, rapportent jeudi plusieurs médias espagnols.

Selon ces sources, l’attaquant de 26 ans, arrivé au Barça en 2021 en provenance de Manchester City pour 55 millions d’euros, devrait s’engager pour cinq saisons avec le club de la capitale française.

Les champions d’Espagne en titre avaient rejeté, lundi, une première offre du PSG estimée à 40 millions d’euros, selon une source au sein du club catalan.

Formé au poste d’ailier, mais davantage utilisé ces dernières saisons comme avant-centre, notamment en remplacement de Robert Lewandowski, Ferran Torres, surnommé « El Tiburón » (« le requin »), a inscrit 40 buts en 94 matches, toutes compétitions confondues, au cours des deux dernières saisons sous les couleurs blaugranas.

Le mois dernier, il s’était illustré en inscrivant le but victorieux de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Au Paris Saint-Germain, il retrouverait l’entraîneur espagnol Luis Enrique, qui l’avait lancé en sélection nationale en 2020, alors qu’il n’avait que 20 ans.

Pour le FC Barcelone, ce départ accentue la nécessité de recruter un avant-centre, malgré les renforts récemment enregistrés sur les ailes avec les arrivées de l’Anglais Anthony Gordon et de l’Allemand Karim Adeyemi.

S.L