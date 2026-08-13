Le nouveau staff de l’équipe de France dévoilé

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération française de football (FFF) a annoncé, jeudi, le nouveau staff de l’équipe de France, nommé par son président, Philippe Diallo, sur proposition du sélectionneur, Zinédine Zidane.

« Le staff de l’équipe tricolore sera complété et présenté dans sa totalité au début du mois de septembre, comme annoncé lors de la conférence de presse de nomination de Zinédine Zidane, le 28 juillet dernier”, précise la fédération dans un communiqué.

Parmi les figures les plus connues qui feront partie du staff, Fabien Barthez, ancien champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, qui a été nommé entraîneur des gardiens de but. Il avait déjà travaillé comme consultant pour l’équipe de France, sous les mandats de Raymond Domenech et de Laurent Blanc.

Dans cette nouvelle configuration, on retrouve également David Bettoni qui occupe le poste de premier adjoint du sélectionneur français. Il était déjà aux côtés de Zidane, au Real Madrid dans l’équipe réserve et puis dans l’équipe première. Bettoni n’avait pas été conservé pendant la période de Didier Deschamps (2012-2026).

S.L.