L’attaquant Romelu Lukaku rejoint Fenerbahçe

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international belge Lukaku a annoncé mercredi avoir quitter Naples pour entamer une nouvelle aventure, cette fois-ci dans la ligue turque sous les couleurs de Fenerbahçe.

« C’est un honneur et un privilège de rejoindre ce club », a déclaré le buteur de 33 ans dans une vidéo partagée sur X par le club turc, ajoutant qu’il est « en jambes, à 100%, prêt à s’y mettre ».

Auteur de trois buts au Mondial-2026 et titulaire de 132 apparitions avec la sélection belge, Lukaku doit atterrir mercredi soir à Istanbul, selon des médias.

Fenerbahçe n’a pas encore précisé la durée du contrat ni le montant du transfert de Romelu, qui compte à son actif 93 buts.

Le club turc avait déjà recruté deux buteurs au cours du mercato d’été, en l’occurrence l’Anglais Mason Greenwood et le Kosovar Vedat Muriqi.

Fenerbahçe, qui doit affronter l’Olympique Lyonnais à domicile mardi en barrage aller de la Ligue des Champions, court après un titre en championnat depuis douze ans, la plus longue disette de son histoire.

S.L.