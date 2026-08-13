La Supercoupe d’Espagne 2027 aura lieu à Istanbul

Par LeSiteinfo avec MAP

La prochaine Supercoupe d’Espagne aura lieu du 2 au 7 février prochain à Istanbul, a annoncé jeudi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Cette édition réunira le FC Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid. Les rencontres se dérouleront au stade olympique Atatürk, qui abritera pour la première fois cette compétition.

La RFEF a indiqué que la Supercoupe, organisée sans interruption en Arabie saoudite depuis 2022, retrouvera ce pays dès l’édition 2028. Le transfert exceptionnel de l’épreuve en Turquie est motivé par l’organisation, en Arabie saoudite, de la Coupe d’Asie aux mêmes dates.

Selon la fédération espagnole, Istanbul a été retenue au terme d’un processus de sélection au cours duquel sept candidatures provenant de différentes régions du monde ont été étudiées.

Le FC Barcelone de Hansi Flick défendra son titre après sa victoire (3-2) face au Real Madrid lors de la finale de la précédente édition disputée à Djeddah.

La RFEF a, par ailleurs, souligné que l’accord conclu garantit la continuité des retombées économiques générées par cette compétition au profit du football espagnol, précisant que ces revenus bénéficient directement à près d’un millier de clubs masculins et féminins de toutes les catégories.

S.L.