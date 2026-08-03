Classement ATP : Jodar 15e, Alcaraz repend l’avantage sur Zverev

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Rafael Jodar, dont la finale à Washington contre Taylor Fritz a été reportée à lundi par la pluie, atteint cette semaine la 15e place mondiale (+9), son meilleur classement à 19 ans, dans une hiérarchie toujours dominée par Jannik Sinner mais où Alexander Zverev a cédé la 2e place à Carlos Alcaraz.

En ce début de tournée américaine sur dur qui se terminera par l’US Open, Fritz progresse d’une place (9e) en profitant aussi de la contre performance de Ben Shelton qui a perdu en quarts à Washington où il avait atteint les demies l’an passé et qui recule ainsi de deux rangs (10e).

Alex De Minaur, battu lui aussi en quarts à Washington où il défendait son titre, perd une place (7e) au profit de Daniil Medvedev (6e) qui n’a pas joué la semaine dernière.

Arthur Gea, vainqueur samedi à Los Cabos de son premier titre ATP, fait un bond de 45 places et entre pour la première fois de sa carrière à 21 ans dans le Top 100 où il pointe au 82e rang. Finaliste du tournoi mexicain, Denis Shapovalov gagne 25 places pour remonter au 43e rang.

Voici le classement ATP publié lundi:

1. Jannik Sinner (ITA) 13.450 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.160 (+1)

3. Alexander Zverev (GER) 8.120 (-1)

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740

5. Novak Djokovic (SRB) 3.760

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.620 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.560 (-1)

8. Flavio Cobolli (ITA) 3.330 (+1)

9. Taylor Fritz (USA) 3.230 (+1)

10. Ben Shelton (USA) 2.680 (-2)

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.535

12. Jiri Lehecka (CZE) 2.380

13. Lorenzo Musetti (ITA) 2.375 (+2)

14. Casper Ruud (NOR) 2.345 (-1)

15. Rafael Jodar (ESP) 2.243 (+9)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.230 (-2)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.205

18. Valentin Vacherot (MON) 2.176

19. Learner Tien (USA) 2.155 (-3)

20. Frances Tiafoe (USA) 2.105 (-1)

…

43. Denis Shapovalov (CAN) 1.045 (+25)

82. Arthur Gea (FRA) 744 (+45)