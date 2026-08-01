Mercato : Abdelkrim Baadi se rapproche du Kawkab Marrakech

Le Kawkab Marrakech œuvre à renforcer son effectif en recrutant plusieurs joueurs lors du mercato estival actuel, afin d’aborder la prochaine saison dans les meilleures conditions et de jouer les premiers rôles.

Selon les informations de le Site Info, le Kawkab Marrakech a trouvé un accord avec Abdelkrim Baadi pour son arrivée au sein du club lors de ce mercato.

Le joueur aurait exprimé son souhait de porter les couleurs du club de la ville ocre, affichant sa volonté de donner le meilleur de lui-même afin de réussir son passage au sein de l’équipe et de lui apporter une réelle plus-value.

D’après la même source, le Kawkab Marrakech est désormais proche d’officialiser la signature de Baadi, qui a récemment mis fin à son engagement avec le Raja et se retrouve désormais libre de tout contrat.