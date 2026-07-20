Raja : clap de fin pour Abdellah Khafifi

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Le Raja de Casablanca a annoncé la fin de l’aventure de son défenseur Abdellah Khafifi, dont le départ a été acté après l’expiration de son contrat, mettant ainsi un terme à trois saisons passées sous les couleurs du club.

Le club vert a tenu à remercier le joueur pour ses performances, tout en lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière.

La séparation entre les deux parties intervient après l’échec des négociations concernant la prolongation de son contrat. Khafifi a maintenu ses exigences financières, tandis que la direction du Raja a préféré réduire sa masse salariale ainsi que les primes à la signature.

Le défenseur avait rejoint le Raja durant l’été 2023, en provenance d’Umm Salal, au Qatar, avant de s’imposer comme l’un des principaux éléments de l’arrière-garde. La saison dernière, Khafifi a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant six buts et délivrant une passe décisive. Des performances qui lui ont valu l’intérêt de plusieurs clubs pendant le mercato estival.

H.M.