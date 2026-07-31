Crise migratoire à Sebta : la France se tient prête à aider l’Espagne

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Des responsables de la présidence française ont indiqué, ce vendredi, que la France était en contact avec les autorités espagnoles et marocaines au sujet de l’afflux massif de migrants ayant traversé le Maroc pour rejoindre le préside occupé de Sebta.

Selon ces responsables, cités par l’agence Reuters, la France est prête à apporter son aide à l’Espagne si nécessaire, notamment par l’intermédiaire de l’agence européenne Frontex, chargée de la surveillance des frontières et des côtes. Ils ont également précisé que le président Emmanuel Macron avait demandé au ministre de l’Intérieur de renforcer les contrôles à la frontière avec l’Espagne.