Casablanca : le rappeur Mehdi Black Wind poursuivi en état de liberté

Le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ, à Casablanca, a décidé, ce vendredi, de poursuivre en état de liberté le rappeur Mehdi El Youbi, plus connu sous le nom « Black Wind ».

Cette décision intervient après environ trois semaines de détention provisoire. Le rappeur avait été empêché, le 10 juillet, de prendre un vol à l’aéroport de Rabat-Salé à destination de la France. Une convocation lui avait alors été remise afin qu’il se présente devant la police judiciaire.

Le tribunal a également décidé de reporter à une date ultérieure son procès pour « outrage à une institution constitutionnelle.

H.M.