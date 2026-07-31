Maroc
Casablanca : le rappeur Mehdi Black Wind poursuivi en état de liberté
Le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ, à Casablanca, a décidé, ce vendredi, de poursuivre en état de liberté le rappeur Mehdi El Youbi, plus connu sous le nom « Black Wind ».
Cette décision intervient après environ trois semaines de détention provisoire. Le rappeur avait été empêché, le 10 juillet, de prendre un vol à l’aéroport de Rabat-Salé à destination de la France. Une convocation lui avait alors été remise afin qu’il se présente devant la police judiciaire.
Le tribunal a également décidé de reporter à une date ultérieure son procès pour « outrage à une institution constitutionnelle.
H.M.
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