La Finlande soutient l’Italie et réclame l’exclusion de l’Espagne de l’espace Schengen

La Finlande a annoncé, ce vendredi, qu’elle soutenait la demande de l’Italie visant à exclure l’Espagne de l’espace Schengen, après l’entrée de milliers de migrants en situation irrégulière en provenance du Maroc à Sebta ces derniers jours.

La ministre finlandaise de l’Intérieur, la conservatrice Mari Rantanen, a déclaré dans un message publié sur la plateforme X : « L’Espagne a totalement échoué à protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen contre ces incursions. Cette situation ne peut pas perdurer. »

Elle a ajouté : « Les États qui ne respectent pas leurs obligations en matière de protection des frontières extérieures ne devraient pas faire partie de l’espace Schengen », appelant l’ensemble des pays européens à soutenir la proposition de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Par ailleurs, le Maroc et l’Espagne ont renforcé, ce vendredi, les dispositifs de sécurité le long de la clôture frontalière entourant l’enclave espagnole de Sebta, mettant apparemment un terme à la vague de passages massifs qui a permis à près de 49 000 personnes de franchir la frontière par voie terrestre et maritime en une seule journée. Au moins 19 personnes ont perdu la vie lors de ces traversées.

Cette arrivée massive de migrants à Sebta, enclave espagnole située sur la côte méditerranéenne du nord du Maroc, a provoqué de vives divisions au sein de l’Union européenne. L’Italie a notamment menacé de suspendre sa participation au mécanisme européen de libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen.