Ayoub Bouaddi proche de Manchester City, les négociations avancent

La star marocaine Ayoub Bouaddi serait sur le point de rejoindre Manchester City, le club anglais ayant intensifié ses démarches et cherchant à boucler l’opération durant le mercato estival actuel.

Le journaliste Fabrizio Romano a révélé de nouvelles informations concernant le dossier d’Ayoub Bouaddi, affirmant que la direction de Manchester City est confiante quant à la conclusion du transfert de l’international marocain et à la possibilité de s’attacher ses services.

Cette confiance s’explique par l’évolution positive des négociations entre Manchester City et Lille, ainsi que par l’accélération des échanges entre les deux parties, chacune ayant manifesté sa volonté de parvenir à un accord.

Une incertitude demeure toutefois concernant la date d’arrivée de Bouaddi à Manchester City. Le milieu de terrain marocain pourrait rejoindre le club anglais à l’été 2027 plutôt que lors du mercato actuel. Cette décision dépendrait notamment de la situation de Rodri : si l’Espagnol reste au club, l’arrivée de Bouaddi serait repoussée à 2027, tandis que son départ pourrait accélérer l’intégration du jeune talent de Lille à l’effectif mancunien.