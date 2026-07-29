Alerte météo: la vague de chaleur se poursuit au Maroc (Villes)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de mercredi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est attendue, de mercredi à vendredi, dans les provinces d’Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata, Zagora, Errachidia et Aousserd.

Le même phénomène, avec des températures entre 42 et 45 °C est prévu, de mercredi à samedi, dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna et Beni Mellal.

Une température similaire est attendue, de jeudi à samedi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat et Chichaoua.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C toucheront, jeudi et vendredi, les provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, alors que les provinces d’Essaouira et de Sidi Ifni enregistreront, durant la même période, des températures entre 39 et 42 °C.

Avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, ce temps chaud est attendu, vendredi et samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Safi, Sidi Bennour, Guercif et Taza.

S.L.