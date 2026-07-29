Le Bayer Leverkusen sous le charme de Zakaria El Ouahdi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Club allemand de football, Bayer Leverkusen, s’intéresse à l’international marocain Zakaria El Ouahdi, sociétaire du club belge de KRC Genk, pour renforcer son couloir droit lors du mercato estival, indique le magazine sportif de référence “Kicker”.

Bayer Leverkusen, qui cherche à renforcer ses deux postes latéraux, a présélectionné le joueur marocain de 24 ans pour ses « qualités offensives indéniables ». Il s’intéresse également à l’Argentin Facundo Medina pour le flanc gauche, rapporte le magazine spécialisé allemand.

Sous contrat avec Genk jusqu’en 2028, El Ouahdi a inscrit 12 buts et délivré six passes décisives en 43 rencontres de championnat et d’Europa League lors de la saison 2025-2026, rappelle « Kicker ».

L’international marocain était présent à la Coupe du monde 2026 de football avec les Lions de l’Atlas. Il a fait ses débuts dans la compétition lors du quart de finale face à la France. Il a également remporté la médaille de bronze avec la sélection marocaine lors des Jeux Olympiques de Paris.

S.L