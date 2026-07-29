Le Bayern Munich fait le point sur la blessure d’Ismael Saibari

Ismael Saibari a reçu des nouvelles rassurantes concernant la blessure contractée avec la sélection nationale durant la Coupe du monde 2026. Les examens médicaux ont permis d’en déterminer la nature ainsi que la durée de son absence.

Selon le quotidien allemand « Kicker », le staff médical du Bayern Munich a diagnostiqué une déchirure des fibres musculaires au niveau de la cuisse. Le milieu marocain avait été touché lors du huitième de finale face au Canada.

Après avoir officiellement rejoint le Bayern Munich, Saibari profite actuellement de ses vacances estivales. Il est attendu à Munich à la fin de son congé et devrait retrouver sa pleine condition après la tournée asiatique du club bavarois.

Le média allemand souligne l’importance de son rétablissement à ce stade de la saison. Une reprise rapide lui permettrait de ne pas prendre trop de retard dans sa préparation physique avant le début des compétitions officielles.

Auteur d’une belle Coupe du monde, Ismael Saibari avait inscrit trois buts et largement contribué au parcours des Lions de l’Atlas, avant que cette blessure ne mette un terme à sa participation.

H.M.