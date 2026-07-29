Sport

CAN féminine : Victoire du Ghana face au Cap-Vert (2-0)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 juillet 2026 - 20:51
Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection ghanéenne de football féminin s’est imposée face à son homologue cap-verdienne par 2 buts à 0, en match de la 1ère journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé mercredi au Stade Moulay Rachid à Casablanca.

Les buts du Ghana ont été inscrits par Doris Boaduwaa (6e) et Eleia Vieira (54e, c.s.c).

L’autre match de ce groupe pour le compte de la même journée opposera en soirée le Cameroun au Mali sur la pelouse du Stade Larbi Zaouli.

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