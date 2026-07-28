Chemsdin Talbi critiqué après avoir porté le maillot du Sénégal

L’international marocain Chemsdin Talbi a essuyé une vague de critiques de la part du public marocain après être apparu dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le montrant en train de suivre une séance d’entraînement individuel durant ses vacances estivales, vêtu d’un maillot de la sélection sénégalaise.

De nombreux supporters marocains ont exprimé leur mécontentement face au choix du joueur de porter le maillot du Sénégal, estimant qu’il aurait dû, au vu des récents événements, faire preuve de davantage de considération pour la rivalité footballistique et la compétition entre les sélections africaines.

Ils ont également souligné que le patriotisme et le fait de porter le maillot du Maroc ne se limitent pas à inscrire des buts ou à disputer des matchs, mais passent aussi par le respect du sentiment d’appartenance, à travers des comportements et des prises de position qui reflètent l’état d’esprit du joueur et le sens des responsabilités qu’il assume en représentant et en portant le maillot national.