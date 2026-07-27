Botola : suspendu à vie, un joueur lance un appel à Fouzi Lekjaa pour rejouer

L’ancien joueur du Chabab Mohammédia, Oussama Khloui, a adressé une lettre ouverte au président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, dans laquelle il sollicite une seconde chance pour retrouver les terrains, après avoir été suspendu à vie en 2024.

« Je suis le joueur Oussama Khloui. Je m’adresse à vous à travers cette lettre ouverte, en espérant que vous examinerez ma situation avec compassion et équité, et que vous m’accorderez une seconde chance de reprendre la pratique du football », écrit-il.

Le joueur poursuit : « Je reconnais aujourd’hui que ce qui s’est passé était une erreur et un comportement contraire aux valeurs et à l’éthique du sport. Je regrette profondément mes actes. Cette sanction a été une leçon très dure qui m’a permis de me remettre en question et de mieux comprendre l’importance de la discipline, de la maîtrise de soi et du respect des autres, sur le terrain comme en dehors. »

Dans la conclusion de sa lettre, Oussama Khloui lance un appel au président de la Fédération ainsi qu’à l’ensemble de ses dirigeants afin qu’ils reconsidèrent la sanction prononcée à son encontre. Il s’engage à faire de cette éventuelle seconde chance un nouveau départ et promet de respecter scrupuleusement les règles ainsi que les valeurs du fair-play.