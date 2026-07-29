Financement du football: la FIFA voit grand

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé son intention de porter à plus de 10 milliards de dollars les financements consacrés au développement du football au cours des quatre prochaines années, un projet sans précédent dans le sport mondial qui reste toutefois soumis à l’approbation de la majorité de ses 211 associations membres ainsi qu’au feu vert du Conseil de la FIFA.

Pour financer cette montée en puissance, l’instance prévoit de créer une nouvelle filiale, FIFA Forward Enterprise (FFE), entièrement contrôlée par la FIFA, qui regrouperait ses activités commerciales et l’organisation de ses compétitions afin de mieux valoriser les revenus issus des droits audiovisuels, du sponsoring, de la billetterie et des licences, précise un communiqué de la faîtière du football mondial.

La nouvelle structure lèverait jusqu’à 4,2 milliards de dollars auprès d’investisseurs minoritaires de long terme, sur la base d’une valorisation initiale de 20 milliards de dollars, les bénéfices nets devant être intégralement réinvestis dans le développement du football. La FIFA conserverait le contrôle exclusif de la gouvernance, des compétitions, du calendrier international et de toutes les décisions réglementaires et sportives.

Si le projet est validé, chaque fédération nationale pourra bénéficier d’une hausse substantielle des aides du programme FIFA Forward, qui passeraient de 8 millions de dollars actuellement à 20 millions par association pour la période 2027-2030, puis à 22 millions entre 2031 et 2034 et à 24 millions entre 2035 et 2038.

Un nouveau mécanisme facultatif, baptisé FIFA Fast-Forward Programme, permettrait en outre à chacune des 211 associations d’obtenir jusqu’à 20 millions de dollars supplémentaires pour financer des projets d’infrastructures tels que des stades ou des centres nationaux d’entraînement.

« Le football est le sport le plus populaire au monde et un formidable moteur de développement humain et social. Notre responsabilité est de faire en sorte que la valeur qu’il crée bénéficie à toutes les fédérations », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, estimant que cette réforme vise à « démocratiser le football » en offrant à chaque association nationale, quelle que soit sa taille ou sa situation géographique, les moyens de définir son propre développement.

Selon la FIFA, cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement du succès commercial de la Coupe du monde 2026 et des investissements réalisés ces dernières années via le programme Forward, qui ont notamment permis à des nations émergentes comme le Cap-Vert ou Curaçao d’accéder à la scène mondiale.

L’instance précise que les investisseurs n’acquerraient qu’une participation minoritaire dans la nouvelle filiale, sans aucun rôle opérationnel, et que la création de cette structure ne sera engagée qu’après consultation et approbation des fédérations membres dans le respect des procédures de gouvernance de la FIFA.

S.L