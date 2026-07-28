« The Odyssey » en tête des investissements cinématographiques au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a accueilli le tournage de 48 productions cinématographiques et télévisées étrangères en 2025, mobilisant des investissements de plus de 1,16 milliard de dirhams (MMDH), indique le Centre Cinématographique Marocain (CCM).

Ces productions concernent les longs et les courts métrages, les documentaires et les séries télévisées, souligne le CCM dans son dernier bilan cinématographique annuel, précisant que le film « The Odyssey », dont plusieurs séquences ont été tournées dans différentes régions du Royaume, s’affiche en tête des investissements cinématographiques étrangers avec un montant dépassant 252,23 millions de dirhams (MDH).

Par ailleurs, les budgets investis au Maroc par les producteurs étrangers en 2025, englobant les séries TV, les longs et les courts métrages, les spots publicitaires, les documentaires de fiction, les films institutionnels, les variétés musicales et les téléfilms, s’élèvent à plus de 1,21 MMDH, contre 497 MDH en 2017.

Cette évolution témoigne de l’importance grandissante du Maroc comme destination privilégiée de tournage de productions cinématographiques et télévisuelles internationales.

SL.