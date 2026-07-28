Aéroports du Maroc: amélioration des temps de passage aux contrôles aux frontières

Par LeSiteinfo avec MAP

Les aéroports du Royaume poursuivent leur montée en performance, les indicateurs du premier semestre 2026 mettant en évidence une amélioration significative des temps de passage aux contrôles aux frontières, reflet des actions engagées pour fluidifier le parcours des voyageurs tout en accompagnant la forte croissance du trafic aérien, indique Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA).

À l’échelle nationale, le temps moyen de passage aux contrôles de passeports aux postes aux frontières (PAF) au départ atteint 3,6 minutes, en baisse de 24% sur un an, fait savoir Airports of Morocco dans un communiqué, précisant qu’à l’arrivée, ce taux s’établit désormais à 9,6 minutes, soit une amélioration de 22% par rapport à 2025.

Casablanca Mohammed V, premier aéroport du Royaume et principal hub aérien régional, illustre cette dynamique. Les voyageurs y franchissent les contrôles d’arrivée en 5,4 minutes en moyenne, contre près de 12 minutes un an auparavant, soit une amélioration de 54%.

Au départ, le temps de passage est ramené à 2,25 minutes, contre environ 7,5 minutes au premier semestre 2025, représentant une réduction de 70%.

À Marrakech-Menara, deuxième aéroport du Royaume et porte d’entrée touristique majeure de la destination Maroc, le temps moyen de passage s’établit à 6,86 minutes à l’arrivée (-16%) et à 5,09 minutes au départ (-22,5%), confirmant la capacité de l’aéroport à conjuguer fluidité et montée en charge.

Cette dynamique se confirme sur l’ensemble du réseau aéroportuaire. À Tanger, le temps de passage à l’arrivée est ramené à 11,93 minutes, soit une amélioration de 52%. Fès se distingue avec seulement 1,53 minute au départ, l’un des meilleurs temps du réseau, tandis qu’Agadir maintient un temps moyen inférieur à 10 minutes à l’arrivée.

Ces résultats, qui confirment les progrès continus réalisés sur les principales plateformes du Royaume, sont le fruit d’une mobilisation étroite de l’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire.

Il s’agit plus particulièrement de la mobilisation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et du ministère de l’Intérieur, dont les actions ont permis de renforcer et d’optimiser les contrôles aux frontières tout en garantissant les plus hauts standards de sûreté et de sécurité.

« L’ambition d’Airports of Morocco est de faire des aéroports marocains des références régionales en matière de qualité de service et d’efficacité opérationnelle. Cette ambition s’inscrit pleinement dans la stratégie Aéroports 2030, qui place l’expérience passager au cœur de la transformation des infrastructures aéroportuaires nationales », conclut le communiqué.

S.L.