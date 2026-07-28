Roberto Mancini nouveau sélectionneur de l’Italie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago, a annoncé mardi la nomination de Roberto Mancini au poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie.

« J’ai estimé que la personne qui devait devenir l’entraîneur de l’équipe nationale était Roberto Mancini », a déclaré M. Malago lors d’une conférence de presse, annonçant en même temps la nomination de Claudio Ranieri au poste de directeur technique de la FIGC, en remplacement de Paolo Maldini.

« Nous avons aujourd’hui un nouvel entraîneur et un nouveau directeur technique », s’est félicité le président de la FIGC, précisant que Roberto Mancini et Claudio Ranieri seraient présentés à la presse mercredi soir.

Ancien entraîneur de Manchester City et de l’Inter Milan, Mancini effectue son retour à la tête de la Nazionale près de trois ans après sa démission, à l’été 2023. Il avait ensuite pris les rênes de la sélection d’Arabie saoudite, alors que l’Italie traversait une période délicate lors des qualifications pour l’Euro-2024.

Sa nomination intervient au lendemain de l’annonce d’Andrea Pirlo qu’il « n’est plus candidat » pour succéder à Gennaro Gattuso à la tête de la sélection italienne. Paolo Maldini, nommé directeur technique le 11 juillet, soutenait la candidature de Pirlo.

Quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006), l’Italie ne s’est pas qualifiée pour les trois dernières Coupes du monde.