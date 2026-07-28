Lions de l’Atlas: Walid Regragui se confie sur « sa plus grande victoire »

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Walid Regragui est revenu sur son passage à la tête de la sélection nationale et sur le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une aventure qui a profondément marqué le football national.

Dans un entretien accordé à la plateforme « The Coaches’ Voice », l’ancien sélectionneur a expliqué qu’en acceptant de diriger le Maroc, son ambition ne se limitait pas à participer au Mondial. Il voulait aller le plus loin possible et réussir ce qu’aucune sélection africaine n’avait accompli auparavant.

« Il fallait rappeler certains joueurs, construire une identité collective, transmettre nos principes tactiques et constituer le staff technique. Le tout dans un délai très court », a-t-il confié. Regragui estime toutefois que le principal héritage de cette épopée réside dans le changement de mentalité provoqué auprès des joueurs et des supporters.

« Ce qui me rend le plus heureux, c’est d’avoir changé la mentalité des joueurs et du public. Autrefois, parler de remporter la Coupe du monde paraissait impossible. Aujourd’hui, les Marocains croient que leur sélection peut réaliser ce rêve. C’est ma plus grande victoire », a-t-il conclu.

H.M.