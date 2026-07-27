Paulo Sérgio Brito nouvel entraîneur du WAC: les détails

Le Wydad Athletic Club (WAC) a annoncé la nomination du technicien portugais Paulo Sérgio Brito en tant que nouvel entraîneur de l’équipe première pour la saison sportive 2026-2027.

Dans un communiqué, le club casablancais a indiqué que ce choix s’inscrit dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle page, fondée sur la stabilité technique, une vision claire et le renforcement de la compétitivité, en phase avec les ambitions, l’histoire et le statut du Wydad Casablanca.

Le nouvel entraîneur (58 ans) a entraîné plusieurs clubs portugais, notamment le Sporting, ainsi que des clubs arabes tels qu’Al Fujairah (Émirats arabes unis), Al-Taawon, Al-Ettifaq et Al-Okhdood (Arabie saoudite).

S.L.