Accès aux soins: les tarifs du privé suscitent l’inquiétude chez les Marocains

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Le député Anouar Sabri a interpellé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, au sujet de la hausse des tarifs des consultations et des examens médicaux dans le secteur privé.

Dans une question écrite adressée au ministre, le parlementaire a alerté sur l’augmentation constatée au sein de plusieurs cliniques et cabinets privés. Une situation qui, selon lui, suscite l’inquiétude des citoyens, déjà confrontés à une hausse généralisée du coût de la vie.

Le membre du groupe RNIste à la Chambre des représentants a souligné que ces augmentations interviennent dans un contexte économique et social difficile, marqué par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. L’accès aux soins devient ainsi de plus en plus coûteux, en particulier pour les catégories modestes et moyennes, avec le risque de compromettre l’équité en matière de santé.

Anouar Sabri s’interroge également sur le respect des règles encadrant les tarifs appliqués dans le secteur privé, ainsi que sur l’efficacité du contrôle exercé par le ministère. Il estime par ailleurs que ces hausses pourraient aller à l’encontre des objectifs du chantier de généralisation de la protection sociale.

Le député a ainsi demandé au ministre de préciser les raisons de cette récente augmentation et les mesures envisagées pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et garantir un accès équitable aux soins. Il souhaite également savoir si le ministère compte instaurer un référentiel clair pour encadrer les prix des prestations médicales privées, tout en renforçant les mécanismes de contrôle et les sanctions en cas d’abus.

H.M.