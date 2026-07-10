Didier Deschamps s’est dit « surpris par la composition de départ de Ouahbi »

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est réjoui d’avoir conduit les Bleus en demi-finales de la Coupe du monde 2026 après leur victoire (2-0) face au Maroc.

Le technicien français a salué la prestation de ses joueurs, tout en revenant sur le déroulement de la rencontre, l’état de santé de certains de ses cadres et les choix tactiques opérés par son homologue marocain, Mohamed Ouahbi.

« Atteindre les demi-finales pour la troisième Coupe du monde consécutive est une performance importante. Certains peuvent penser que parvenir à ce stade est devenu une habitude, mais cela demande énormément de travail sur le terrain. J’ai un groupe de joueurs exceptionnel et, sans eux, nous n’en serions pas là », a déclaré Didier Deschamps après la rencontre.

Revenant sur le scénario du match, il a reconnu que la qualification n’avait pas été acquise sans difficulté : « Ce n’était pas un match facile, surtout après notre penalty manqué et les nombreuses occasions que nous n’avons pas su convertir. »

À propos de Kylian Mbappé, Deschamps s’est montré serein malgré son penalty raté : « Quand il s’agit de Kylian Mbappé, je ne suis jamais inquiet. Il a une immense confiance en lui. Même lorsqu’il manque une occasion, il continue à tenter jusqu’à trouver le chemin des filets. »

Le sélectionneur a également donné des nouvelles de son effectif : « Mbappé a ressenti une légère douleur à la cheville, tandis que Manu Koné a reçu un coup au genou. Certains joueurs souffraient également de crampes musculaires, ce qui est normal avec l’enchaînement des matches. L’essentiel est que tout le monde soit prêt pour la suite. »

Interrogé sur les choix tactiques de Mohamed Ouahbi, le sélectionneur français est resté mesuré : « Je ne commenterai pas les décisions de mon collègue, mais j’ai été surpris par la composition avec laquelle il a débuté la rencontre. »

Il a conclu en livrant son analyse : « Au fil du match, j’ai compris qu’il souhaitait évoluer sans véritable avant-centre afin d’attirer nos défenseurs hors de leur position et de créer des espaces sur les côtés. »

D.Y