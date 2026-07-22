Les prix des oignons dégringolent au Maroc

Les prix des oignons ont enregistré une baisse importante dans la majorité des marchés du Royaume, suscitant un grand soulagement auprès des professionnels et des consommateurs.

À ce propos, un professionnel du secteur a indiqué à Le Site info que le prix des oignons a chuté à quatre dirhams, encourageant ainsi les citoyens à en acheter davantage. La même source a précisé que les oignons sont disponibles en abondance sur les marchés nationaux durant cette période de l’année, notamment l’oignon blanc, communément appelé « Dahbia » au Maroc.

Le professionnel a également expliqué que le prix des oignons ne dépasse pas deux dirhams le kilogramme dans les marchés de gros, ce qui permet de maintenir leur prix autour de quatre dirhams dans la plupart des marchés de détail.

H.M.