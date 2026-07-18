Joan Laporta encense les Lions de l’Atlas

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n’a pas tari d’éloges à l’égard de la sélection marocaine après son parcours remarqué lors de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Malgré une élimination en quarts de finale face à la France, les Lions de l’Atlas ont une nouvelle fois confirmé leur montée en puissance sur la scène internationale, suscitant l’admiration de nombreuses figures du football mondial.

Dans un entretien accordé 2M, Joan Laporta a salué la qualité de l’effectif marocain et son niveau de jeu. « La sélection marocaine a de très bons joueurs. Aujourd’hui c’est une référence mondiale », a déclaré le dirigeant catalan.

Le président du Barça s’est également dit impressionné par les performances de la sélection nationale durant le tournoi. « L’équipe du Maroc possède un potentiel énorme et j’ai pris beaucoup de plaisir à la regarder à la télévision. Ses joueurs sont très forts et talentueux. »

Joan Laporta a notamment cité Azzedine Ounahi, qu’il a présenté comme l’un des éléments marquants de cette génération, tout en mettant en avant la richesse de l’effectif marocain: « Il y a Ounahi, qui évolue à Gérone, ainsi que d’autres milieux de terrain et attaquants de grande qualité, sans oublier l’avant-centre. »

Pour le patron du FC Barcelone, le parcours du Maroc lors de ce Mondial reste une réussite, malgré son élimination face aux Bleus.

« Cette dernière Coupe du monde est un succès pour le Maroc, cela ne fait aucun doute », a conclu Joan Laporta.

Avec ces déclarations, le président blaugrana confirme le statut grandissant des Lions de l’Atlas, désormais considérés comme l’une des nations les plus respectées du football mondial.

D.Y

🚨JOAN LAPORTA FAIT L’ÉLOGE DU MAROC ! 🇲🇦👏🏽 « La sélection marocaine a de très bons joueurs, aujourd’hui c’est une référence mondiale ! » pic.twitter.com/kCRrGF7rLu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 18, 2026