Badou Zaki succéde à Jamal Sellami à la tête de la Jordanie

La Fédération jordanienne de football a annoncé, ce dimanche, la nomination du technicien marocain Badou Zaki au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, en remplacement de son compatriote Jamal Sellami.

Dans un communiqué officiel, l’instance a précisé que Badou Zaki prendra les rênes de la sélection jordanienne et sera prochainement présenté aux côtés de son staff technique, qui sera constitué conformément aux recommandations de l’ancien gardien des Lions de l’Atlas.

Cette décision intervient après la fin de la collaboration entre la Fédération jordanienne et Jamal Sellami, qui avait conduit les « Nashama » lors de la dernière édition de la Coupe du monde.

Avec cette nomination, la Fédération jordanienne confirme sa confiance envers les entraîneurs marocains. Avant Badou Zaki, la sélection nationale avait déjà été dirigée par Houcine Ammouta, puis par Jamal Sellami, perpétuant ainsi la tradition des techniciens marocains à la tête de la Jordanie.

D.Y