Mondial 2026 : Jamal Sellami quitte la Jordanie

Le prince Ali Ben Al Hussein, Président de la Fédération Jordanienne de football, a annoncé ce dimanche la fin du parcours de l’entraîneur Jamal Sellami à la tête de la sélection nationale jordanienne de football, les “Nashama”, saluant ses efforts et sa contribution à la qualification historique pour la Coupe du monde 2026.

Dans un message publié sur son compte officiel sur la plateforme X, après sa rencontre avec Sellami, le prince Ali a déclaré :

« Lors de ma rencontre aujourd’hui avec mon cher frère, le capitaine Jamal Sellami, et alors que s’achève ton aventure avec les Nashama, nous te remercions pour tes efforts, ton engagement remarquable et ta contribution à la réalisation de cet exploit historique avec la qualification de notre sélection nationale à la Coupe du monde. »

Il a ajouté :

« Ton expérience avec les Nashama a été exceptionnelle et tu resteras toujours un fils cher à la Jordanie, grâce à ce que tu as apporté en matière de sincérité, de professionnalisme et d’esprit de leadership. »

Le prince Ali a conclu en affirmant :

« Nous te souhaitons plein succès et réussite dans ta prochaine étape. Tu resteras toujours une référence précieuse, un homme de conseil et d’expérience dont nous sommes fiers et dont nous continuerons à bénéficier. »

Jamal Sellami devient ainsi le premier entraîneur à conduire la sélection jordanienne vers une phase finale de Coupe du monde dans l’histoire du football jordanien, réussissant un exploit historique inédit attendu depuis plusieurs décennies.

D.Y