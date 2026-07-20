Ligue 1: Amir Richardson rejoint Le Havre en prêt

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Amir Richardson s’est engagé avec Le Havre AC en prêt assorti d’une option d’achat pour la saison 2026-2027 en provenance de la Fioentina, a annoncé le club français de Ligue 1.

« Le milieu de terrain de 24 ans est de retour au HAC qu’il avait quitté en 2023, après le titre de champion de Ligue 2, pour aller découvrir la Serie A et la Conference League », a-t-il souligné dans un communiqué.

Le joueur marocain, a-t-il ajouté, a entre-temps gagné en expérience et en maturité notamment après sa participation remarquée avec le Maroc aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec à la clé une précieuse médaille de bronze.

Richardson retrouve les couleurs du club où il avait effectué ses débuts en professionnel entre 2021 et 2023, avant de signer au Stade Reims dans le championnat d’élite. A l’occasion de son retour au club formateur, l’international marocain a été retenu pour la présentation du nouveau maillot du HAC pour la prochaine saison, selon la même source.

Recruté en août 2024 par la Fiorentina dans le cadre d’un contrat de 9 millions d’euros, le milieu de terrain a déjà disputé 39 matches au total en Serie A, mais son temps de jeu a été réduit depuis l’été dernier.

Plusieurs clubs européens se sont intéressés à son profil, en particulier Strasbourg, Valence, Cologne et Nice qui ont déjà souhaité l’attirer sous forme de prêt puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

En Sélection, le joueur a notamment remporté avec le Maroc un titre de la CAN des moins de 23 ans en 2023 de même qu’une troisième place aux JO de Paris où il a été l’auteur d’excellentes prestations.