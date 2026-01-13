Sofiane Boufal s’engage avec Le Havre jusqu’à la fin de la saison

L’international marocain Sofiane Boufal s’apprête à rejoindre Le Havre AC jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, en provenance de l’Union Saint-Gilloise, rapporte mardi le journal sportif L’Equipe.

Le milieu offensif de 32 ans, libre de tout contrat, sera un atout offensif pour le club normand en quête de renforts à même d’animer ses couloirs et de renforcer son attaque, indique le quotidien français.

Le Havre, 13e du classement de Ligue 1, souhaite remodeler son effectif au mercato d’hiver afin de se maintenir en première division. En manque d’efficacité devant le but, le club affiche la deuxième plus faible attaque de l’élite avec seulement 15 réalisations, juste devant Auxerre.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas, Boufal (46 sélections) avait rejoint l’Union Saint-Gilloise en septembre 2024 après des expériences à Lille, Southampton, le Celta Vigo et le club qatari d’Al-Rayyan.

Pendant la saison 2024-2025, l’attaquant marocain a pris part à 16 rencontres de Pro League et contribué au sacre national de l’Union au printemps 2025.

Depuis le début de cette saison, il a disputé 15 matches toutes compétitions confondues sous le maillot bruxellois, mais son temps de jeu est resté limité au regard de son potentiel.