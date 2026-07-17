L’Argentine brisera-t-elle la malédiction du classement FIFA ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Une statistique étonnante accompagne la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne. Depuis la création du classement FIFA, jamais une équipe qui arrivait en finale du Mondial en occupant la première place de ce classement n’avait réussi à soulever le trophée. Dimanche, l’Albiceleste aura l’occasion de mettre fin à cette « malédiction ».

L’Argentine, installée au sommet de la hiérarchie mondiale avant le tournoi, a confirmé son statut de favorite en atteignant la finale.

Championne du monde en titre après son sacre au Qatar en 2022, la sélection dirigée par Lionel Scaloni vise un exploit historique: Conserver son titre et rejoindre le cercle très fermé des équipes capables de réaliser un doublé mondial.

Mais l’histoire récente ne plaide pas en faveur des équipes classées numéro un au classement FIFA au moment d’une finale.

Plusieurs grandes nations sont arrivées au dernier rendez-vous mondial avec ce statut de favorite absolue avant de connaître la déception.

La pression liée au statut de meilleure équipe du monde, l’attente immense du public et la difficulté de confirmer ce rang semblent parfois peser dans le match le plus important du tournoi.

Cette fois, l’Argentine possède toutefois des arguments solides pour déjouer cette tendance. Son expérience des grands rendez-vous, sa stabilité depuis plusieurs années et sa capacité à gérer la pression constituent des atouts majeurs. Depuis le sacre de 2022, l’Albiceleste a remporté la Copa América et reste une équipe habituée à gagner.

Lionel Messi et ses partenaires savent également que cette finale représente une opportunité unique. Au-delà du classement FIFA, ils peuvent entrer définitivement dans l’histoire en devenant la première sélection depuis le Brésil de Pelé en 1962 à conserver sa couronne mondiale.

Face à eux, l’Espagne arrive sans ce poids du favori numéro un, mais avec une génération exceptionnelle et une ambition intacte. La Roja, championne d’Europe, veut décrocher une deuxième étoile et confirmer son retour parmi les grandes puissances du football mondial.

Alors, l’Argentine écrira-t-elle une nouvelle page de l’histoire en faisant tomber cette statistique ? Réponse dimanche. Entre la logique du classement FIFA et la réalité impitoyable d’une finale de Coupe du monde, l’Albiceleste tentera de prouver qu’elle est bien la meilleure équipe de la planète.