Mondial 2026 : le taux de remplissage des stades atteint 99,7% aux Etats-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Les stades accueillant les matches de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ont affiché un taux moyen de remplissage de 99,7%, a indiqué vendredi Andrew Giuliani, directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche chargé du Mondial.

Au cours de cette édition, organisée depuis le 13 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui se poursuivra jusqu’au 19 juillet, plus de 6,5 millions de spectateurs ont assisté aux rencontres, a indiqué Giuliani lors d’une conférence de presse à New York.

Près de 8 millions de personnes ont également participé aux différentes zones de supporters (Fan Fest) organisées à travers les États-Unis.

Le responsable américain a, par ailleurs, souligné que les records d’audience du football aux États-Unis avaient été battus, avec des « milliards de téléspectateurs à travers le monde ».

Sur le plan sécuritaire, Giuliani s’est félicité de la coopération « réussie » avec les partenaires internationaux représentant 44 pays participants, précisant que le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a accueilli, à cette fin, un Centre international de coopération policière ayant permis le partage de renseignements et une collaboration en temps réel pour faire face aux menaces potentielles.

Il a également précisé que plus de 1.600 drones ont été détectés dans des zones aériennes restreintes autour des stades et des Fan Fest, dont plus de 700 ont été interceptés par les autorités américaines.

M. Giuliani s’est dit convaincu que la finale de la Coupe du monde, qui opposera dimanche à New York l’Argentine, tenante du titre, à l’Espagne, en présence du président Donald Trump, s’annonce comme « une confrontation historique ».