Le photographe de la célèbre photo Messi-Lamine Yamal raconte son émotion

Le photographe espagnol Joan Monfort, auteur de la célèbre photo réunissant la star argentine Lionel Messi et le prodige espagnol Lamine Yamal alors qu’il n’était qu’un bébé, s’est dit heureux de l’immense intérêt suscité une nouvelle fois par ce cliché, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde 2026, qui verra les deux joueurs s’affronter pour la première fois.

Joan Monfort avait immortalisé cette scène en 2008, lors d’une opération caritative au cours de laquelle Lionel Messi avait posé avec le jeune Lamine Yamal, alors âgé de quelques mois seulement.

Dans une déclaration accordée en exclusivité à « Site Info Sport », le photographe a confié : « Je suis presque submergé par l’attention médiatique que cette photo suscite aujourd’hui. J’aurais aimé pouvoir répondre à tous les confrères journalistes comme ils le méritent, mais cela m’a été impossible. Je vis ce moment avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi une immense joie. »

Il a poursuivi : « Je n’aurais jamais imaginé que l’histoire de cette photo se conclurait par une finale de Coupe du monde opposant Lionel Messi à Lamine Yamal. Ce qui se passe est historique, presque un miracle du destin. C’est tout simplement exceptionnel. »

Monfort a ajouté : « Comment quelqu’un aurait-il pu prévoir qu’un bébé de quatre mois deviendrait l’un des plus grands talents du football mondial ? Quant à Messi, il n’était pas encore la légende que nous connaissons aujourd’hui ; il n’en était qu’au début de son ascension. »

Il a conclu : « Ma mission consistait simplement à réaliser des photos pour un calendrier caritatif destiné à venir en aide aux enfants les plus vulnérables. Je ne savais pas, et personne ne pouvait l’imaginer, que ces clichés réuniraient un jour deux des plus grands joueurs de football au monde. Avec le temps, cette photo prendra encore davantage de valeur. C’est déjà une image historique. »

À noter que l’Argentine affrontera l’Espagne en finale de la Coupe du monde, ce dimanche 19 juillet.