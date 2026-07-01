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Menée 2-0 à la 85e, la Belgique élimine le Sénégal en prolongations

Rédaction H2 juillet 2026 - 00:05
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Players of Senegal protest to Referee Said Martinez as a penalty kick is awarded to Belgium after the VAR review during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Belgique a arraché sa qualification pour les 8e de finale du Mondial-2026 en battant le Sénégal grâce à un pénalty obtenu en fin de prolongation (3-2, ap), mercredi à Seattle.

Les Sénégalais ont mené 2 à 0 après des buts de Habib Diarra (24e) et Ismaila Sarr (51e) mais les Belges sont revenus en trois minutes grâce à Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) avant d’obtenir un pénalty dans les ultimes minutes des prolongations, transformé par Tielemans (120e+5).

La Belgique rencontrera en 8e de finale, le 7 juillet toujours à Seattle, les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine qui jouent à San Francisco plus tard dans la journée (00h00 GMT).

 

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