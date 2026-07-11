Jürgen Klopp tout proche de devenir sélectionneur de l’Allemagne

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec Jürgen Klopp pour le poste de sélectionneur de la Nationalmannschaft, un accord qui reste toutefois suspendu à l’aval du groupe Red Bull, employeur du technicien allemand.

La DFB a indiqué dans un communiqué que son président Bernd Neuendorf et son vice-président Hans-Joachim Watzke ont eu, vendredi à New York, « un premier entretien approfondi » avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national.

« Au cours de ces échanges constructifs, un accord a été trouvé sur les points essentiels d’un éventuel contrat », a précisé la DFB, soulignant que « les discussions se poursuivront la semaine prochaine et que les deux parties sont confiantes quant à la conclusion positive des négociations, sous réserve d’un accord avec Red Bull, l’employeur actuel de Klopp ».

« Un éventuel contrat devra être définitivement approuvé par le Conseil de surveillance et l’Assemblée générale de la DFB », a indiqué la Fédération allemande de football.

Depuis la démission de Julian Nagelsmann après l’élimination de l’Allemagne dès les 16e de finale du Mondial-2026 par le Paraguay aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3), Klopp (59 ans) est le candidat privilégié par la DFB pour lui succéder.

Après des passages réussis à Mayence et au Borussia Dortmund en Allemagne, Jürgen Klopp est devenu une légende à Liverpool, décrochant le titre de champion d’Angleterre en 2020, mettant fin à 30 ans de disette, un an après un sacre en Ligue des champions. Il a quitté Liverpool en juin 2024 après neuf saisons.

Depuis le 1er janvier 2025, l’Allemand est sous contrat avec Red Bull en tant que directeur mondial du football, chapeautant les différents clubs détenus par la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Depuis le gain de son 4e Mondial en 2014, l’Allemagne reste sur trois déroutes en Coupe du monde: deux éliminations au 1er tour en 2018 et en 2022, et une sortie en 16es de finale fin juin.

S.L