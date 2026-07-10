La statistique qui place Ounahi au niveau de Lionel Messi

Azzedine Ounahi continue d’afficher des statistiques remarquables malgré l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France (2-0). Le milieu de terrain des Lions de l’Atlas figure désormais aux côtés de Lionel Messi dans une statistique révélée par Opta.

Selon Opta, Azzedine Ounahi et Lionel Messi sont les deux seuls joueurs, sur les deux dernières éditions de la Coupe du monde, à avoir réussi plus de 20 dribbles tout en subissant plus de 20 fautes.

Une statistique qui illustre l’influence du milieu marocain dans le jeu de son équipe. Capable d’éliminer ses adversaires balle au pied, de résister au pressing et de conserver le ballon dans des espaces réduits, Ounahi s’est une nouvelle fois imposé comme l’un des principaux artisans du parcours des Lions de l’Atlas.

Si le Maroc a vu son aventure s’arrêter en quarts de finale après sa défaite contre la France, le joueur de Girona quitte le tournoi avec des statistiques individuelles de premier plan, confirmant son statut parmi les milieux de terrain les plus performants de cette Coupe du monde.

D.Y