Mondial 2026: affluence record avec plus de six millions de supporters dans les stades

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 6,5 millions de supporters ont assisté aux matchs de la Coupe du monde de football 2026 depuis le début de la compétition, « un nouveau record absolu », a révélé, mercredi à Washington, le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour ce Mondial, Andrew Giuliani.

« Alors qu’il reste encore huit rencontres à disputer, nous sommes en passe de presque doubler le précédent record de 3,5 millions. Il n’est pas surprenant que ce soit les États-Unis qui détiennent ce record, établi lors de la Coupe du monde de 1994 », a indiqué Giuliani lors d’un point de presse.

Le haut responsable américain a estimé que les États-Unis accueillent ce qui est d’ores et déjà « le plus grand événement sportif international de tous les temps ».

« Nous organisons un événement en toute sécurité qui dynamise les économies locales et attire des millions de visiteurs aux États-Unis d’Amérique pour qu’ils découvrent l’hospitalité américaine », a-t-il dit.

Par ailleurs, Giuliani s’est félicité des retombées économiques de cette manifestation planétaire. « Dallas prévoit de générer 2,1 milliards de dollars d’activité économique (…) Et à Seattle, à Pioneer Square, les commerçants font état d’un chiffre d’affaires jusqu’à dix fois supérieur à celui d’une journée habituelle », a-t-il précisé.

Évoquant les enjeux sécuritaires liés à la compétition, Giuliani a affirmé que l’ensemble des matchs prévus dans les 11 villes hôtes américaines font l’objet de dispositifs de sécurité renforcés, incluant notamment des systèmes de protection anti-drones.

« Depuis le début de la compétition, plus de 600 drones ont été confisqués par le FBI et le Département de la sécurité intérieure pour garantir la sécurité des joueurs, des délégations et des supporters », a-t-il indiqué.

Le responsable américain a, en outre, rappelé que la Coupe du Monde 2026 a coïncidé aussi avec les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, estimant qu’il s’agit d’une occasion privilégiée de mettre en valeur l’image du pays à l’échelle mondiale.

Il a également salué les efforts déployés par les co-organisateurs de ce Mondial, le Mexique et le Canada, pour assurer la réussite de cette manifestation sur tous les plans.

S.L.