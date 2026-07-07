Silence radio chez les Lions de l’Atlas avant le choc face à la France

La sélection nationale a imposé un « huis clos total » autour de ses préparatifs pour affronter la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Une démarche visant à préserver la concentration des joueurs et à ne rien dévoiler du plan tactique prévu pour ce choc.

La Fédération royale marocaine de football a cessé de communiquer toute information concernant l’état de santé des internationaux marocains, tandis que les séances d’entraînement ont été fermées aux médias.

L’incertitude persiste notamment autour d’Ismaël Saibari, sorti sur blessure lors de la rencontre face au Canada. Jusqu’à présent, aucune communication officielle n’a été faite sur la nature de sa blessure ni sur ses chances de participer au match contre la France.

Le flou entoure également la situation du défenseur Chadi Riad. Mohamed Ouahbi avait pourtant assuré précédemment que son état n’était pas préoccupant, sans toutefois fournir davantage de détails sur son niveau de disponibilité pour la rencontre.

Le quart de finale entre le Maroc et la France est prévu jeudi à partir de 21h00. Les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet après avoir éliminé le Canada, tandis que les Bleus ont franchi l’obstacle du Paraguay.

HM.