Mondial 2026 : les Lions de l’Atlas lancent leur préparation à Boston

Au lendemain de leur arrivée à Boston, les Lions de l’Atlas ont entamé leur préparation pour leur quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont effectué, ce lundi en fin de journée, leur première séance d’entraînement dans la ville américaine.

Organisée au Revolution Training Center, cette séance a été aménagée afin d’optimiser la récupération et la préparation physique des joueurs à ce stade avancé de la compétition.

Le groupe a ainsi été divisé en deux. Une première partie de l’effectif s’est entraînée sur la pelouse sous la supervision du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, tandis que le second groupe a suivi une séance en salle, conformément au programme élaboré par les staffs technique, médical et de préparation physique.

Cette organisation s’inscrit dans une stratégie de gestion de la charge de travail, visant à préserver la fraîcheur physique des internationaux marocains avant leur prochain rendez-vous mondial.

Les Lions de l’Atlas poursuivront leur préparation au cours des prochains jours avec un objectif clair : arriver dans les meilleures dispositions pour leur quart de finale et continuer à écrire leur histoire dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026.

D.Y