Maroc-France : Les Lions de l’Atlas arrivent à Boston (PHOTOS)

Les Lions de l’Atlas ont posé leurs valises à Boston vers 2 heures du matin ce lundi 6 juillet 2026, au lendemain de leur brillante qualification face au Canada (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Après leur démonstration à Houston, les hommes de Mohamed Ouahbi ont rejoint leur camp de base afin de préparer dans les meilleures conditions leur prochain grand rendez-vous face à l’équipe de France.

L’arrivée de la sélection marocaine s’est déroulée dans une ambiance studieuse, alors que le groupe entre désormais dans la dernière ligne droite avant ce quart de finale très attendu. Le staff technique devrait rapidement intensifier la préparation physique et tactique afin de tenter de réaliser un nouvel exploit historique.

Le choc entre le Maroc et la France est programmé ce jeudi 9 juillet 2026 au Gillette Stadium de Foxborough, dans la région de Boston.

D.Y