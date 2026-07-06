Équipe de France : Deschamps sous pression avant le choc face au Maroc

Didier Deschamps doit déjà gérer plusieurs incertitudes au sein de son effectif. À quelques jours du quart de finale explosif entre la France et le Maroc, la principale inquiétude concerne Aurélien Tchouaméni, absent de la séance d’entraînement collective organisée ce dimanche, au lendemain de la courte victoire des Bleus face au Paraguay (1-0) en huitième de finale.

Installée dans son camp de base à l’université Bentley, près de Boston, l’équipe de France n’a vu que 18 joueurs participer à la séance collective. Plusieurs cadres ont manqué l’entraînement, notamment Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, restés en soins ou en travail spécifique en salle.

Mais le cas de Tchouaméni retient particulièrement l’attention du staff tricolore. Déjà forfait contre le Paraguay en raison d’une blessure à la cuisse, le milieu du Real Madrid demeure incertain pour la confrontation face aux Lions de l’Atlas. Une possible absence qui représenterait un coup dur majeur pour Didier Deschamps, tant le joueur est essentiel dans l’équilibre du milieu français.

Dans le même temps, les Bleus ont reçu une note plus positive avec le retour progressif de Marcus Thuram. L’attaquant de l’Inter Milan, touché au mollet ces derniers jours, a retrouvé les terrains d’entraînement, même s’il n’a pas encore participé entièrement aux exercices collectifs.

Le fils de Lilian Thuram a effectué des courses légères avec Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola avant de poursuivre un programme physique individualisé sous la supervision du préparateur physique Cyril Moine.

À l’approche du choc contre le Maroc, l’état physique des internationaux français sera suivi de très près, alors que les Bleus espèrent récupérer l’ensemble de leurs forces vives pour ce rendez-vous décisif du Mondial.

D.Y