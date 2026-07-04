Mondial: Brahim Diaz écrit l’histoire avec quatre passes décisives

Brahim Diaz continue d’écrire l’histoire avec les Lions de l’Atlas durant cette Coupe du monde 2026. Le milieu offensif marocain est devenu ce soir le premier joueur africain à délivrer quatre passes décisives lors d’une seule édition du Mondial, selon Stats du Foot.

Déjà passeur décisif face au Brésil puis contre l’Écosse durant la phase de groupes, le joueur marocain a une nouvelle fois brillé lors du huitième de finale face au Canada en signant un doublé d’assists remarquable.

Grâce à deux passes décisives magistrales, Brahim Diaz a permis à Azzedine Ounahi puis à Soufiane Rahimi de trouver le chemin des filets dans une rencontre capitale pour les Lions de l’Atlas.

Véritable maître à jouer du Maroc dans cette Coupe du monde, Brahim Diaz confirme match après match son immense influence dans le parcours exceptionnel de la sélection nationale.

D.Y