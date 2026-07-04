Sport
L’Égypte fait tomber l’Australie et retrouve l’Argentine en huitièmes
Par LeSiteinfo avec MAP
L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à l’Australie aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2), vendredi à Arlington, près de Dallas.
Les Pharaons, qui affrontaient une sélection australienne n’ayant, comme eux, jamais remporté de match à élimination directe en Coupe du monde, ont fait preuve de sang-froid lors de la séance des tirs au but en réussissant leurs quatre tentatives.
L’Égypte avait ouvert le score dès la 13e minute grâce à une tête d’Emam Ashour, avant que les Socceroos n’égalisent à la 55e minute sur un but contre son camp de Mohamed Hany.
Au prochain tour, la sélection égyptienne retrouvera l’Argentine qui a éliminé le Cap Vert.
S.L.
A regarder aussi
Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS